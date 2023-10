Morto sull’aereo caduto. In Oregon si indaga

Stretto riserbo a Newberg per la caduta del piccolo aereo con la conseguente morte del 22enne cremasco Michele Cavallotti, di un istruttore e del ferimento della terza persona che era a bordo. L’aereo è caduto poco dopo il decollo, andando a finire su una casa in quel momento disabitata. Dall’Oregon la scuola frequentata da Cavallotti fa sapere di non potersi pronunciare in merito all’incidente: "Siamo profondamente rattristati – dicono dalla Hillboro flight academy – di comunicare l’incidente aereo che ha provocato la morte di due membri della nostra scuola aeronautica e gravi ferite a un terzo. Il National Transportation Safety Board ha cominciato la sua indagine e non è possibile anticipare notizie". Mercoledì sera i genitori di Michele, Giorgio Cavallotti e Ilenia Costi, sono arrivati in Oregon, dove sono stati accolti dai responsabili della scuola di volo. Oggi sbrigheranno le pratiche per far rientrare la salma del figlio a Crema, dove si svolgeranno poi i funerali. P.G.R.