Misure Covid: riorganizzati i servizi sociali e sanitari di Zelo Buon Persico

Il municipio di Zelo

Zelo Buon Persico (Lodi), 15 marzo 2023- Uffici da riorganizzare, il Comune li sposta in sedi diverse.

Su indicazione di Agenzia di tutela della salute, in base alle direttive Covid, il Comune di Zelo Buon Persico ha dovuto dividere servizi fondamentali che, in passato, occupavano gli stessi stabili di via Roma. I servizi sociali sono quindi stati spostati in via Dante, i volontari di Croce Rossa sono rimasti in via Roma e Avis ha trovato spazio in palestra.

L'ufficio comunale Servizi sociali, sanitari, educativi e culturali è quindi già attivo nella sede municipale di via Dante 7, con i medesimi orari di apertura. "Il trasferimento dai locali di via Roma 42 si è reso necessario nel rispetto della normativa di prevenzione Covid. ATS Milano Città Metropolitana ha infatti dettato una serie di prescrizioni per garantire la sicurezza dell'ambulatorio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) e della Croce Rossa, presenti nello stesso stabile - spiega il sindaco Angelo Madonnini -. L'ambulatorio occuperà quindi il piano terra dell'edificio, mentre la Croce rossa opererà in via esclusiva al primo piano, come espressamente richiesto da verbale di ATS. Per la sezione Avis, anch'essa ospitata in precedenza in via Roma, è stato invece individuato un ufficio al piano superiore della palestra comunale, dove hanno già sede altre associazioni iscritte all'albo comunale".

Poi la precisazione: "Grazie a questa revisione, siamo riusciti ad assicurare il mantenimento di tutti i servizi e a scongiurare la chiusura di importantissimi presidi sanitari e assistenziali per il nostro territorio- dichiara l'assessore Daniela Brocchieri -. La ricollocazione delle varie sedi, si è rivelata impegnativa, ma, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tutte le realtà coinvolte, possiamo dirci soddisfatti, avendo trovato una soluzione che consentirà ai cittadini di continuare ad accedere in sicurezza a tutti gli ambienti. Nei prossimi giorni la sistemazione dei locali di via Roma verrà perfezionata e potremo fornire aggiornamenti più dettagliati in merito" conclude.