Maxi rissa. Scatta il tavolo di confronto

Si terrà venerdì, in mattinata in municipio, il tavolo allargato di confronto voluto dall’amministrazione comunale sulla scia della maxi rissa avvenuta la notte di Natale tra piazza del Popolo e via Cavallotti con il coinvolgimento di una cinquantina di ragazzi e due giovani finiti all’ospedale. Il sindaco Elia Delmiglio ha deciso di convocare diversi “attori” attivi in città per fare il punto della situazione sulla tematica delicata dei giovani e del disagio, chiamando a raccolto dunque funzionari del servizio sociale, ufficio Istruzione ed esponenti dei gruppi consiliari, forze dell’ordine, parrocchie, scuole, rappresentanti dei genitori e associazioni sportive. Già nei giorni successivi al gravissimo episodio il primo cittadino aveva cercato di inquadrare la vicenda in un contesto più ampio e respingendo anche gli attacchi di natura politica che erano scoppiati subito dopo. "Abbiamo ritenuto utile cercare di essere propositivi - aveva spiegato Delmiglio -. Il disagio giovanile è una problematica sovraterritoriale e come tale va affrontata. Le cronache nazionali narrano di episodi sempre più frequenti di violenza che coinvolgono giovani su tutto il territorio nazionale. Da amministratori locali che hanno a cuore il futuro della nostra comunità abbiamo la responsabilità e il dovere di non girarci dall’altra parte provando a dare delle risposte concrete. Solo insieme e con l’unità d’azione si può affrontare una sfida così difficile ed impegnativa". Probabilmente dal tavolo di venerdì emergerà una fotografia della situazione mentre le forze dell’ordine, nei giorni successivi alla mega rissa, hanno intensificato il controllo del territorio probabilmente anche per evitare che ci potessero essere strascichi o vendette postume.

M.B.