Lodi, piazza Matteotti: un concorso d’idee per la riqualificazione

Lodi, 21 luglio 2023 – Per riqualificare piazza Matteotti, il Comune di Lodi ha indetto un concorso di idee, con procedura aperta, in un unico grado di progettazione e finalizzato alla riqualificazione della piazza e delle relative aree attigue

. La stessa formula era stata utilizzata, con ottimi risultati, per la riqualificazione della piazza di Retegno, frazione di Fombio. Per proporre progetti a Lodi, occorre rispettare la scadenza del 28 settembre alle 14. Sarà garantito l’anonimato e per questo motivo la trasmissione delle idee avverrà esclusivamente via telematica, attraverso la piattaforma ConcorriMi. L’obiettivo è arrivare a un progetto che comprenda i suggerimenti e le idee degli architetti e degli ingegneri che, di fatto, hanno le risorse per proporre qualcosa di funzionale ed esteticamente piacevole allo stesso tempo.

La soluzione progettuale proposta può essere articolata nei seguenti lotti di intervento: Piazza Matteotti e relativi accessi da Viale Dalmazia e da Piazza Castello; Piazza Castello con l’accesso dal Parco dell’Isola Carolina; area storica ai piedi dell’edificio adibito a questura e suoi collegamenti con le aree urbane contermini; riqualificazione dei prospetti dell’edificio a parcheggio e dell’area interposta tra l’edificio ed il Parco dell’Isola Carolina.

I candidati hanno facoltà di proporre una diversa articolazione in lotti, da essi ritenuta più coerente rispetto al riassetto funzionale e morfologico di piazza Matteotti e all’insieme delle relazioni, anche visive, percettive e funzionali, che tale spazio deve infine assumere in rapporto al contesto urbano e ambientale in cui è collocato. Insomma, si può dare spazio alla fantasia e alle proprie capacità, creando quello che si spera diventi un altro “gioiello“ della città.

Dall’idea risultata vincente, si arriverà alla progettazione vera e propria. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 31.720 euro (al lordo di Iva e ogni altro onere di legge), mentre al secondo classificato saranno assegnati 10.150,40 euro e al terzo 5.075,20 euro (sempre al lordo di Iva e ogni altro onere di legge).

Il 10 novembre sarà una apposita commissione giudicatrice a stabilire i primi classificati. L’obiettivo della Giunta, così come aveva dichiarato a dicembre al nostro quotidiano l’assessore comunale Luca Scotti è far diventare questo spazio un polo attrattivo e fruibile per i cittadini".