La seconda volta dopo vent’anni : "Mai staccato un premio così"

RONCADELLE (Brescia)

La dea bendata bacia Roncadelle, nell’hinterland bresciano, per la seconda volta nel giro di vent’anni. È tornata portando il biglietto vincente del quarto premio da 1,5 milioni della Lotteria Italia. Il biglietto fortunato è stato acquistato al centro commerciale Le Rondinelle, nella tabaccheria di Valerio Cornali. La volta precedente l’entità del premio era stata la stessa, ma il cedolino vincente era stato staccato nell’area di servizio Valtrompia Sud dell’A4. Difficile, in entrambi i casi, risalire al fortunato vincitore, dato che si tratta di rivendite frequentatissime non solo da residenti.

"Da noi ci sono state altre grosse vincite al Gratta&Vinci, anche 70mila euro – spiega Valerio Cornali – Ma è la prima volta che abbiamo il piacere di staccare un biglietto così importante". Altri comuni della provincia hanno avuto la fortuna di vedere premiati i loro cittadini. Spiccano Berzo Demo, Iseo, Desenzano del Garda e Dello con biglietti vincenti del valore di 20mila euro ciascuno. Milla Prandelli