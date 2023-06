La piaga del lavoro nero Sanzioni a 40 imprenditori

Il comandante provinciale della Gdf colonnello Sergio Demichelis ha divulgato ieri i risultati dell’attività dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Sono 38 gli evasori totali e 98 i lavoratori in nero o irregolari, con 40 datori di lavoro sanzionati. Denunciati per reati tributari in 59 con sequestri per 1,6 milioni. Avanzate 9 proposte di cessazione della partita Iva per soggetti economici pericolosi. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio eseguiti 16 interventi, con 13 denunciati e il sequestro di beni per 615mila euro. Sono state analizzate 135 segnalazioni di operazioni sospette e deferiti 13 indagati con distrazioni patrimoniali pari a 3,5 milioni. Sottoposti ad accertamenti patrimoniali 27 soggetti, con sequestri preventivi per 700mila euro. Eseguite 330 verifiche su input della Prefettura, di cui 327 riferite al rilascio della documentazione antimafia. Scoperti anche un’Iva evasa per oltre 23,8 milioni, rilievi in materia di Irap per oltre 82,7 milioni e ritenute non operate e non versate per oltre 4,8 milioni. Sequestrati 292mila prodotti industriali contraffatti, con 5 denunce. A fronte di 39 interventi, è stata anche rilevata la compensazione di crediti inesistenti o non spettanti per oltre 8,5 milioni.

Sono 15 le indagini contro il gioco illegale. Si aggiungono 107 interventi nel settore della tutela della spesa pubblica, con 52 denunce, mentre in 6 sono stati segnalati alla magistratura per danni erariali per oltre 862mila euro. In materia di reddito di cittadinanza, 49 controlli e contributi indebiti per 454mila euro con 42 denunce. Ventisette le azioni antidroga.

Paola Arensi