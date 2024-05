Giornata del verde. I bambini danno l’esempio. A loro un diploma

Sono stati più di 130, in larga parte bambini delle scuole e giovani accompagnati dalle famiglie e adulti che fanno parte delle associazioni cittadine, ad aver preso parte, domenica, alla 33ª edizione della Giornata del Verde Pulito, una manifestazione che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini alle problematiche legate all’ambiente. "Sono felicissimo di una partecipazione così ampia – commenta l’assessore all’ambiente Daniele Semplici –. Chi è intervenuto ha mostrato nel modo migliore, cioè mettendolo in pratica, il messaggio di questa giornata. Vedere tanti bambini e ragazzi accompagnati dalle proprie famiglie è sicuramente un buon auspicio. A tutti i partecipanti va il mio ringraziamento". Proprio in considerazione della presenza di ragazzi e associazioni all’evento l’assessore ha deciso di rilasciare a tutti i partecipanti un attestato di merito che verrà materialmente consegnato nei prossimi giorni nel corso di una cerimonia ufficiale in Comune. Raccolti 800 chili di rifiuti solidi urbani e 3 metri cubi di rifiuti ingombranti e Raee. U.Z.