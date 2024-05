Fuori strada in auto con il figlio di 2 anni

Paura per un fuori strada dove è stato coinvolto un bambino di due anni. La notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle due, i soccorritori sono andati a Casaletto Vaprio dove una Opel condotta da una donna di trent’anni cremasca è uscita di strada sulla provinciale Melotta, al rondò con le strade per Capralba e Campagnola. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema, oltre a una pattuglia di carabinieri di Vailate, intervenuta per i rilievi. I soccorritori hanno prelevato dall’auto la mamma e il bambino. La donna, che presentava alcune ferite a causa dei contraccolpi subiti, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stata ricoverata in codice giallo. Il piccolo è rimasto fortunatamente illeso.