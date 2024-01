Fuga di addetti in Comune. La minoranza all’attacco

Fuga dei dipendenti comunali e la minoranza del gruppo “Ascolto Partecipazione“ lancia l’allarme. "In 3 anni stiamo assistendo a una continua fuga di figure amministrative importanti – dicono Gianpaolo Bergamaschi e Paola Rossi –. Il tecnico comunale incaricato abbandona dopo un anno, il segretario comunale sceglie altri comuni e nel frattempo da un anno nessuno vuole coprire questo incarico al punto che la maggioranza continua a chiedere deroghe alla Prefettura per ricorrere a incarichi temporanei. Ora anche la ragioniera ha rinunciato anche se ha garantito almeno una presenza part time fino a quando non si sa. "Potrebbe essere l’anticamera per la cancellazione del Comune che si vedrà inglobato con altre realtà perdendo la sua peculiarità" prefigura l’opposizione lamentando anche "finanziamenti persi, gestione del territorio al palo, servizi sociali trascurati".