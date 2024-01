Esce di strada con l’auto. Liberato dai vigili del fuoco

Fuori strada per un uomo di 83 anni e momenti di paura perché l’uomo non riusciva a liberarsi, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’incidente è successo venerdì intorno alle 19.30. Una Jeep Renegade alla cui guida c’era un 83enne cremasco, stava percorrendo la 591 che da Montodine arriva a Crema. Sulla zona c’era una fittissima nebbia e l’uomo, a un certo punto, ha perso l’orientamento ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Qualcuno ha visto quel che era successo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte auto medica e ambulanza della Croce Rossa, ma sono stati fatti arrivare subito i vigili del fuoco perché l’autista non riusciva a liberarsi. I pompieri si sono messi subito all’opera e in pochi minuti hanno estratto dall’auto il malcapitato che è stato trasportato al pronto soccorso di Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri che ha faticato non poco a regolare il traffico, vista la nebbia e la lunga coda che si era formata. La situazione è tornata alla normalità solo alle 21.30.