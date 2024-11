Emporio solidale. Supportate mille famiglie

Le oltre 500 famiglie che frequentano l’Emporio Solidale “Don Livio Dragoni“ di via Togliatti avranno a disposizione anche i prodotti dell’Erbolario, grazie a una nuova partnership. Avranno quindi la possibilità di scegliere tra saponi solidi, creme, bagnoschiuma e shampoo. Nel 2023 l’azienda cosmetica lodigiana è diventata “socio sostenitore”. L’Emporio Solidale è attivo nel Lodigiano dal 16 gennaio 2023, è sostanzialmente un supermercato nel quale le persone in difficoltà possono scegliere i prodotti di cui hanno bisogno e rifornirsi gratuitamente, usando una tessera a punti rilasciata dopo una valutazione effettuata dai Centri di Ascolto delle Caritas Parrocchiali e della Piattaforma “Don Leandro Rossi” di Famiglia Nuova e dai Servizi Sociali del Comune di Lodi. Attualmente sono attivi tra Lodigiano e Sud Milanese quattro Empori solidali – a Lodi, San Colombano, Casalpusterlengo e Dresano – che supportano oltre 960 famiglie, grazie all’impegno di oltre 100 volontari. Il progetto permette anche di combattere lo spreco di cibo: ben 328.000 chili di generi alimentari sono stati infatti recuperati nel 2023. L’offerta dei pèrodotti Erbolario ora all’interno degli Empori contribuisce a promuovere e sostenere il valore della cura della persona come elemento non superfluo. "Siamo da sempre fautori di una cosmetica etica – ha spiegato Giulia Bergamaschi, alla guida dell’Erbolario insieme al fratello Luigi e ai genitori Daniela Villa e Franco Bergamaschi (che hanno fondato l’azienda nel 1978) –. Siamo grati al Lodigiano dove la nostra azienda è nata oltre 45 anni fa e a cui continua ad appartenere. Per questo riteniamo doveroso da parte nostra essere attivi nel sociale". Lucia Rodelli, direttrice dell’Emporio, ha spiegato che "la presenza dell’Erbolario rimarca il senso di essere collaborazione per gli altri. Cibo e cura della persona si avvicinano".