Lodi, 22 ottobre 2021 - A Lodi nasce “Ecoisola”, “per conferire sotto casa”. Si tratta di un’isola ecologica mobile che sarà posizionata nei diversi quartieri di Lodi per agevolare chi non riesce a raggiungere la piazzola ecologica. L’iniziativa nasce in collaborazione tra il Comune e Linea Gestioni. In questo modo i residenti potranno conferire i rifiuti facilmente.

Si tratta in particolare di alcune tipologie di immondizia che non vengono ritirate con il servizio porta a porta e che vanno consegnate alla Piattaforma ecologica di Strada Vecchia Cremonese. Ad esempio i rifiuti Raee elettrici ed elettronici, gli arredi e i piccoli rifiuti ingombranti, rifiuti ferrosi, plastica dura. Si potrà accedere all’Ecoisola con carta regionale dei servizi, dalle 5 alle 24, inserendo ciò che si deve buttare nei bocchettoni indicati. Il 2 novembre si parte da via Massena (zona parcheggio), dal giorno 9 via Del Contarico (Oltreadda), dal 16 novembre via Agostino da Lodi (Fanfani-Pratello), dal 23 viale Italia (San Bernardo), dal 30 via Vittime della violenza Albarola); dal 7 dicembre viale Venezia (Martinetta, Torretta, San Grato), dal giorno 14 via Tortini (San Fereolo), dal giorno 21 via Vignati (centro storico). L’iniziativa è stata curata e presentata dal sindaco Sara Casanova e dall’assessore Alberto Tarchini a Ecologia e Ambiente, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale Paola Arensi