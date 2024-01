Doni ai bambini ricoverati grazie ai vigili del fuoco

Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, la Befana è stata accolta all’ospedale Maggiore di Lodi. L’hanno accompagnata, in pieno giorno, portando calze, doni e allegria, ai giovanissimi degenti del reparto di Pediatria, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e dell’Associazione nazionale vigili del fuoco della sezione di Lodi. Ad accogliere la delegazione c’era la dottoressa Maurizia Cambiè, presidente dell’associazione Abio, con i suoi collaboratori e lo staff sanitario del reparto. "I pompieri e l’associazione, da sempre impegnati in attività solidali, vedono in questa occasione un momento di estrema soddisfazione, ripagati dai sorrisi dei piccoli degenti e lieti di avere suscitato in loro attimi di normalità, in attesa di una pronta e completa guarigione. A tutti va il nostro amorevole abbraccio" hanno commentato dal comando. I piccoli pazienti erano emozionatissimi. Con buona pace dei genitori, sollevati per la bella sorpresa che, comunque, ha sempre la capacità di smorzare la tensione provocata dai ricoveri. P.A.