Centro islamico. Il Pd: noi pronti a un confronto

Tiene ancora banco il progetto di realizzazione di un centro socio-culturale islamico in città. La Comunità Islamica Bassa Lodigiana-Associazione Insieme per la Famiglia intenderebbe ricavarlo in un capannone dell’ex fabbrica Polenghi Mario srl di via Po. Il Comune, per bocca del sindaco leghista Francesco Passerini, ha ribadito che comunque non sarebbe compatibile "a livello urbanistico, in base al Pgt". Al momento gli islamici hanno in corso una raccolta fondi privata per l’acquisto del capannone da 2400 metri quadrati e hanno preliminare d’acquisto con il pagamento di rate per i prossimi tre anni. Sabato c’era stato un primo botta e risposta tra il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Giovanni Barbaglio (il quale aveva ricordato che la Lega nel 2016 proclamava come in città con la Lega Nord non ci sarebbe mai stato spazio per moschee e centri culturali islamici in contraddizione con quanto stava emergendo) e lo stesso Carroccio (che invece ribadiva come non avessero cambiato idea e che a Codogno non c’è spazio per centri islamici) ieri Barbaglio ha di nuovo attaccato: "La Lega continua a tentare di manipolare la realtà. Ho espresso, e ribadisco, preoccupazione su fatti nei confronti dei quali nessuno in Giunta sembra porre interesse: la realtà di una città in cui avvengono cambiamenti culturali che vanno accompagnati e capiti. La Lega nega una realtà già presente. Mentre i suoi alleati politici rimangono, come sempre, zitti e succubi. La brutta risposta della Lega denota un’incapacità di leggere una società che cambia e vuole risposte concrete. Se da parte della Lega la risposta ai bisogni di una fetta della popolazione è semplicemente “no” allora è chiaro che si tratta di una forzatura politica. Se si vuole aprire un confronto pacato e utile alla città, noi come Pd ci siamo".