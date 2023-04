Casalpusterlengo celebra la Graziella: oltre cento partecipanti al primo ‘pieghevole day’

Casalpusterlengo (Lodi) – Il mito della Graziella è rivissuto questa mattina a Casalpusterlengo quando la Fiab, l'associazione di ciclisti urbani e cicloturisti del Basso Lodigiano che promuove l’uso della due ruote come mezzo di trasporto ideale in città, ha chiamato a raccolta gli appassionati della due ruote nata negli anni Sessanta, istituendo la prima edizione del ‘pieghevole day’ facendo leva su una delle caratteristiche peculiari della bici.

Più di un centinaio di persone rigorosamente in sella ad esemplari di Graziella, originale o modificata negli anni, si è presentato puntuale alle 8 in piazza del Popolo da dove, poi, è partito il serpentone in direzione del fiume Po. I partecipanti hanno percorso 44 chilometri tra piste ciclabili e strade secondarie del territorio della Bassa Lodigiana, ritornando poi a Casalpusterlengo alle 14.30.

Si è trattato di una manifestazione ciclistica assolutamente non competitiva e non sportiva che ha permesso di constatare, però, che la Graziella non sia proprio adatta a percorsi extraurbani: parecchi sono stati infatti i problemi meccanici e le forature. Dettagli per gli appassionati che, alla fine, si sono divertiti in una bella giornata di sole trascorsa insieme.