Casalpusterlengo, l’auto si incendia: conducente fugge appena in tempo

Casalpusterlengo (Lodi), 21 gennaio 2024- Si incendia un’auto durante la marcia, salvo il conducente. Paura, nella serata di sabato 20 gennaio, alle 21.30, in via Battisti a Casalpusterlengo.

L’autopompa dei vigili del fuoco volontari, del distaccamento cittadino, è intervenuta per un incendio automobile che ha purtroppo carbonizzato pesantemente il veicolo. Si trattava di una Peugeot alimentata a benzina e che era in movimento.

L’autista si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato a bordo strada e l’auto ha preso fuoco. Una fuga dal pericolo, quindi, appena in tempo. I pompieri hanno quindi lavorato per spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la zona interessata. Per fortuna non ci sono persone coinvolte e anche il conducente è uscito illeso dal rogo.