Calca per salire sull’autobus. Studenti feriti

Hanno fatto una sorta di gara per arrivare per primi sullo scuolabus, una "sfida" innocente tra ragazzi che però, ieri mattina, poteva finire seriamente in tragedia: attorno alle 7, infatti, in via Donizetti a Caselle Lurani, il solito rito mattutino di attendere il mezzo di trasporto, di salire e di recarsi a scuola ha fatto da sfondo ad un finale imprevisto e drammatico. Un gruppetto di studenti, quando il bus ha accostato ed ha aperto le portiere, ha cominciato a farsi largo con lo scopo di prendersi i posti "migliori" secondo un’abitudine che ha accomunato sempre tutti i ragazzi. Nella calca che si è subito formata, due di loro, di 16 e di 17 anni entrambi residenti in paese, però hanno messo la gamba tra il veicolo e il marciapiede e la ruota del bus in arrivo ha schiacciato loro i piedi. Il dolore è stato subito molto forte per entrambi e gli altri compagni che stavano salendo si sono subito fermati così come l’autista del bus il quale è immediatamente sceso per sincerarsi delle condizioni dei malcapitati edd ha chiamto i socorsi. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto un’ambulanza e l’automedica del 118 i cui operatori hanno prestato le prime cure ai ragazzi i quali sono stati trasferiti in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi dove i medici hanno verificato se ci fossero fratture o meno agli arti inferiori.

Ai carabinieri è toccato il compito di effettuare i rilievi e capire con esattezza la dinamica dell’incidente che fortunatamente ha avuto esiti meno gravi del previsto. L’azienda di trasporti si rammarica per l’accaduto e fa notare che il fenomeno di accalcarsi e correre incontro al pullman in arrivo è purtroppo sempre molto frequente e pericoloso.

Mario Borra