I lilla costretti a finire il campionato lontano da Legnano: ultima gara di Eccellenza a Parabiago

Legnano (Milano), 11 aprile 2025– Sarà lo stadio "Libero Ferrario" di Parabiago a ospitare l’ultima gara stagionale del Legnano nel campionato di Eccellenza. A confermare la notizia è stato il presidente lilla Giovanni Zoppi, intervenuto per chiarire la situazione logistica legata all’indisponibilità dello storico “Giovanni Mari”, impegnato in quei giorni con l’organizzazione del tradizionale Palio del Carroccio.

Una scelta obbligata, dunque, per il Legnano, che dovrà disputare una sfida potenzialmente decisiva lontano dal suo pubblico e dal proprio impianto. L’avversario sarà il Robbio, in un match che potrebbe segnare il destino della stagione lilla: qualificazione ai playoff, promozione diretta o, nella peggiore delle ipotesi, addio ai sogni di gloria. Tutto si deciderà in novanta minuti carichi di tensione e significato, ma senza il fascino del “Mari”, casa indiscussa del calcio legnanese. Il "Libero Ferrario" con manto in sintetico, rappresenta una soluzione di ripiego che la società ha adottato con prontezza, in accordo con le autorità sportive e comunali. L’impianto parabiaghese, già utilizzato in passato da diverse realtà dilettantistiche, offre garanzie sotto il profilo tecnico e logistico, pur non potendo restituire l’atmosfera del Mari.

Il presidente Zoppi ha voluto rassicurare i tifosi: «Sappiamo quanto conti giocare in casa, soprattutto in una partita così importante, ma ci siamo trovati di fronte a una situazione indipendente dalla nostra volontà. Siamo certi che la squadra saprà onorare la maglia anche a Parabiago, e confidiamo nel calore dei nostri sostenitori, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto». L’appuntamento con la storia, dunque, si sposta di pochi chilometri. I colori lilla sfileranno idealmente lungo la statale per tingere Parabiago di passione e speranza.