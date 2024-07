Legnano Calcio in bilico, il presidente ci crede: “Eccellenza e poi serie D”

Legnano (Milano) – «Siamo iscritti al campionato di Eccellenza!": il patron del Legnano Calcio, Enea Benedetto, è convinto che la prossima stagione i lilla giocheranno in Eccellenza. "Tutti gli adempimenti di natura finanziaria e amministrativa sono stati formalmente espletati. La nostra segreteria ci ha confermato che in procedura tutto lascia presagire un semaforo verde da parte della Lnd".

Sul campo di gioco, dopo che il comune di Legnano ha vietato lo stadio Mari, Benedetto spiega: "Non abbiamo mai pensato a Seregno e mai abbiamo pensato che la squadra potesse non giocare a Legnano. Ritengo che il Mari debba essere la casa dei Lilla e la nostra sede rimarrà lì, con la massima disponibilità a condividerla con l’Academy come da protocolli siglati anni fa e sviluppati in armonia fino a qualche mese prima che la nostra gestione iniziasse".

Sul fatto che il diesse Pogliani stia contattando alcuni juniores per fare la squadra del prossimo anno, il presidente spiega: "Non abbiamo ancora nessun diesse, abbiamo alcune opzioni, ma ripeto, come si dice nel tennis, un punto alla volta. Eros Pogliani è una delle opzioni sicuramente, ma un uomo che stimo molto diceva "non dire gatto se non ce l’hai nel sacco". Quanto ai giocatori che vestiranno la maglia lilla: "Puntiamo ad avere un Legnano multietnico e multiculturale, con africani dell’Africa sub Saharaiana e del nord Africa, oltre a giovani italiani che vogliono mettersi in mostra. L’obiettivo è risalire in serie D, anche se magari la procura federale, dopo quanto accaduto nella finale playout, potrebbe darci una mano prima".

La realtà dei fatti è però legata alle problematiche finanziare del club che potrebbero portare a una serie di penalizzazioni nel prossimo campionato, nel caso il Legnano venga iscritto in Eccellenza. "Chiederemo un concordato per le spese pregresse". Potrebbe non bastare a salvare dalla mega penalizzazione i lilla.

Intanto i tifosi prendono le distanze e chiedono alla dirigenza di lasciare la società. Sui social contestano il presidente, chiedono al Comune di non dare a disposizione lo stadio Mari, che potrebbe passare ad altre società calcistiche. Per ora si attendono segnali dalla Lega dilettanti e dal Comitato Lombardia. Una volta che il Legnano sarà o meno iscritto, la storia prenderà una piega ben diversa.