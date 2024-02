Rapina in casa a Legnano: ladra ferita nel tentativo di disarmare la proprietaria. Caccia a due complici

Legnano, 8 febbraio 2024 – Aveva due complici la rom che martedì era entrata in azione in un appartamento di via Melzi a Legnano per rubare. Lo ha scoperto la polizia di Legnano che prosegue con le indagini sul caso. La 21enne, irregolare sul territorio italiano aveva tentato una rapina ai danni di una famiglia, ma è stata scoperta da una donna brasiliana mentre rovistava all'interno del suo appartamento.

La 21enne non sarebbe stata accoltellata ma si sarebbe ferita nel tentativo di disarmare la vittima che si stava difendendo dall'aggressione. La donna dovrebbe finire in carcere e, dopo aver scontato la pena, verrà anche espulsa dal territorio nazionale. E' caccia intanto alle altre due complici che l'aspettavano fuori dal condominio in cui martedì pomeriggio è avvenuto il fatto.