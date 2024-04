Robecchetto con Induno: nominato il commissario Sabrina Pane, è già in municipio

Robecchetto con Induno, 3 aprile 2024 – Poche ore dopo aver avuto notizia delle dimissioni di 8 dei 12 consiglieri comunali eletti nella primavera del 2021, il prefetto Claudio Sgaraglia ha nominato Sabrina Pane, viceprefetto aggiunto, quale commissario "per la gestione provvisoria dell'amministrazione di Robecchetto con Induno".

Pane è arrivata in Municipio già nella tarda mattinata di oggi, proprio nel momento in cui l'ormai ex sindaco Giorgio Braga stava cercando di trovare, parlando con i giornalisti, una motivazione alle dimissioni di massa.

"Si è trattato di una decisione inaspettata – ha commentato Braga – una violenta pugnalata alle spalle da parte di quattro amministratori con i quali fino all’altro giorno abbiamo condiviso un percorso e ci siamo confrontati senza che niente facesse presagire un simile piano ordito in combutta con la minoranza. Tengo a precisare che, diversamente da quanto hanno scritto gli otto consiglieri dimissionari, questa amministrazione comunale è fatta di persone perbene e trasparenti che da decenni si sono messe al servizio della comunità rispettando le regole".

Braga è stato eletto sindaco nel 2016 a capo della lista "Civitas" e riconfermato dai cittadini nelle elezioni del 2021. "La verità è che negli ultimi tempi sono sorte delle problematiche tra alcuni componenti della giunta legate a vicende che esulano completamente dall’attività politica e amministrativa. Situazioni - dice Braga - che hanno innescato una serie di tensioni sempre più contorte che qualcuno incomprensibilmente ha voluto portare dentro il Palazzo per destabilizzare la maggioranza".