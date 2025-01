La maggioranza non ha i numeri, la sindaca Daniela Colomba rischia: cosa sta succedendo a Nerviano?

Nerviano – La maggioranza guidata da Daniela Colombo non ha i numeri necessari. La prossima seduta è fissata per lunedì, ma la posizione della sindaca resta incerta. A Nerviano, la fragilità della maggioranza consiliare di Daniela Colombo si è manifestata in modo evidente. La seduta dell’assemblea, prevista per ieri, è stata annullata per la mancanza del numero legale, dovuta all’uscita dall’aula dei sei consiglieri di opposizione. L'assemblea tornerà a riunirsi lunedì in seconda convocazione. Ieri era in programma la surroga del consigliere dimissionario Francesco Pompa, della lista "Tutti per Nerviano", e l’accettazione delle dimissioni di Marco Bina di "Scossa Civica". Tuttavia, nessuno dei sostituti in lista ha accettato l'incarico, segnando così l'uscita definitiva di "Scossa Civica" dalla maggioranza. In aula si sono presentati solo sette consiglieri della maggioranza e la sindaca Colombo. Con l'uscita dell'opposizione, non è stato possibile raggiungere il numero legale.

«Non accadeva da anni che il consiglio comunale di Nerviano non iniziasse per la mancanza del numero legale. Il consiglio, che inizialmente contava 16 consiglieri più il sindaco, è ora ridotto a 14, un segnale chiaro della crisi della maggioranza», ha dichiarato il capogruppo leghista Massimo Cozzi. «Lunedì torneremo in aula, determinati a porre fine a questa amministrazione arrogante. Faremo la nostra parte». Lunedì, in seconda convocazione, basterà un terzo dei consiglieri per garantire la validità della seduta e procedere con la surroga di Pompa. Tuttavia, la maggioranza dovrà contare sempre su tutti gli otto consiglieri e il sindaco per rendere valide le future assemblee di consiglio.