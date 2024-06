La Camminata urbana per la ex Cartiera di Bareggio

Una Camminata urbana con la Fondazione Riusiamo l'Italia, Matteo Calati e Emiliano Fornaroli del Comitato civico Bareggio2013 e un gazebo il 2 giugno per raccogliere le firme e inviare una lettera al Presidente Sergio Mattarella. Tutto per la ex Cartiera, il cui piano attuativo di rigenerazione è stato approvato in Giunta solo pochi giorni fa. "Abbiamo conosciuto dall’annuncio social del sindaco che la Giunta ha deciso sulle osservazioni di cittadini, associazioni e consiglieri comunali sul Piano ex Cartiera - ha detto il consigliere della Lista civica Bareggio2013 Monica Gibillini -.Nell’annuncio nulla si dice su quali osservazioni sono accolte e su quali respinte, le uniche informazioni sono che la ex Cartiera verrà abbattuta e dunque le quattro palazzine residenziali (due nell’area e due in via Primo Maggio) verranno edificate e verrà progettato un non meglio precisato edificio pubblico nell’ex Cartiera. Nessun confronto e coinvolgimento pubblico è stato promosso dalla Giunta sul Piano ex Cartiera come invece previsto dal PGT (Piano di Governo del Territorio) nonostante si tratti di aree prevalentemente di proprietà comunale – il 75% dell’area ex Cartiera è comunale e tutta l’area di via Primo Maggio interessata è comunale – e le conseguenze che subirà il patrimonio comunale". “La Giunta non attende la decisione della Soprintendenza del Ministero della Cultura rispetto la richiesta di vincolo richiesta per tutta l’area della ex Cartiera (ex Filanda, caminone, pesa, edificio sede dell’Associazione AVIS) per mantenere la “cornice ambientale” adeguata a conservare il valore storico culturale anche dei due fabbricati minori già vincolati dal Ministero scorso anno - afferma l’architetto Ida Bonfiglio -. La richiesta al Ministero sostenuta anche dalla Fondazione Riusiamo l’Italia è motivata con una relazione storico architettonica oltre dalle numerose firme raccolte con la petizione “Preserviamo il centro storico di Bareggio”. Ora il consigliere attende la pubblicazione della delibera per conoscere le risposte della Giunta alle osservazioni presentate da associazioni, cittadini e minoranze.