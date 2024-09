Legnano, quattro fabbriche aprono le porte: “La nostra vocazione industriale”

Legnano (Milano) – “Celebrare la storia di Legnano significa anche far conoscere il suo presente attraverso quelle realtà che oggi operano in città concorrendo allo sviluppo economico e sociale”. Così il sindaco Lorenzo Radice ha presentato “Fabbriche aperte“, la manifestazione andata in scena ieri per far scoprire che la vocazione industriale del territorio non è solo un ricordo.

Quattro le realtà che hanno aperto le porte: il Gruppo Ceriani, attivo dal 1923, da oltre cent’anni punto di riferimento per le auto, tanto che risale al 1929 la creazione della prima concessionaria a Parabiago, tutt’oggi sede storica di un gruppo che opera sulle provincie di Varese e Milano con tre sedi; Nearchimica, azienda familiare, fornitrice di ausiliari chimici e coloranti a servizio del settore tessile con focus sul tessile moda, protettivo e funzionale sportwear, fondata nel 1979 a Legnano; Pomini Long Rolling Mills, fondata nel 1886 a Castellanza, che progetta e costruisce macchine e sistemi per la fabbricazione di prodotti lunghi in acciaio e altre leghe metalliche, con cento dipendenti; Tamini, leader mondiale nella progettazione e produzione di trasformatori industriali, di potenza e speciali, fondata nel 1916 a Milano e oggi strutturata su cinque stabilimenti produttivi in Italia e due sedi all’estero con un fatturato da 180 milioni, di cui oltre il 60% derivante dalle esportazioni.

La giornata è stata chiusa dall’Accademia Concertante d’Archi di Milano diretta dal maestro Ivano Mauro Benaglia alla Sain Impianti.