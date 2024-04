Risparmio Casa apre a Legnano e dà lavoro a 25 persone: 20 sono ex Grancasa

Legnano, 17 aprile 2024 – Un punto vendita nuovo che dà lavoro a 25 dipendenti di cui 20 proveniente da una rivendita precedente e che erano rimasti senza lavoro. È senz'altro l'aspetto sociale il valore aggiunto del 163° negozio a marchio Risparmio Casa inaugurato ieri in via Carlo Jucker 1-3, a Legnano, nel Milanese. Stefano e Fabio Battistelli, i fondatori del gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, con anche comparti dedicati alla bellezza, a prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te, hanno accolto con entusiasmo l'opportunità di integrare nello staff di Legnano questi ex dipendenti Grancasa, riconoscendo il valore e l'esperienza che possono portare al nuovo negozio. L'obiettivo è quello di rendere il punto vendita, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 a Legnano, non solo un punto di riferimento per la comunità locale, ma anche per quelle circostanti come Castellanza e Rescaldina, così come per l'intera regione. Risparmio Casa, fondata nel 1987, conta attualmente 2.500 dipendenti in Italia e prevede di superare il miliardo di fatturato entro l’anno. Con una superficie di vendita complessiva di 300.000 mq e oltre 8 milioni di clienti, Risparmio Casa offre un assortimento che comprende sia marchi propri dell'insegna, ben 25, che garantiscono qualità e convenienza, sia marchi commerciali rinomati.