Inveruno (Milano) - Un nuovo distretto del commercio nel Castanese per ridare fiato alle attività dopo due anni molto complicati, a causa della pandemia. I sindaci dei sei comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago, hanno firmato l'intesa per la costituzione di un "Distretto del commercio". Capofila sarà il comune di Inveruno. "Nasce con la volontà di supportare le attività commerciali del territorio - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Un progetto creato in stretta collaborazione con la Confcommercio, che non ha carattere protezionistico verso le piccole realtà commerciali ma che, al contrario, promuove una stretta collaborazione in un contesto di libero mercato. Una squadra di lavoro che ha come obiettivo quello di portare il commercio locale ad un livello di competitività adeguato per far fronte al fenomeno, sempre più diffuso, dell’insediamento di medie e grandi imprese del settore”.

Al centro del progetto la stretta collaborazione con i commercianti e le realtà imprenditoriali di zona per la valorizzazione dei singoli territori, dove le caratteristiche e le bellezze di ogni realtà comunale verranno poste al centro. Soddisfatto anche il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri: “Grazie per aver creato questo strumento importante che rappresenta un passaggio fondamentale di partenariato pubblico. La firma di questo distretto arriva in un momento tipico e opportuno di rilancio del settore e di ritorno alla normalità, e io confido nello spirito imprenditoriale lombardo che guarda sempre avanti e arriva sempre prima”.

A breve ci sarà la sottoscrizione della Camera di Commercio e il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Lombardia.