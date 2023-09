Formazione, studenti a lezione di processi industriali da Dolce&Gabbana

Legnano (Milano) – Dieci ragazzi fra i 18 e i 24 anni saranno inquadrati contrattualmente con Dolce&Gabbana. In ottobre il via alle 800 ore di specializzazione tecnica su tempi e metodi dei processi industriali, in azienda a Legnano, sotto l’egida di Fondazione ITS Cosmo. Per centrare il risultato.

Saranno gli stessi tecnici di Dolce&Gabbana a svolgere il ruolo di docenti fin dalla parte teorica, in modo da guidare i partecipanti dentro i meccanismi che portano allo sviluppo delle collezioni, dettagliando i metodi di lavoro e le nozioni di inglese specialistico indispensabili per svolgere il lavoro, nonché illustrando i vari aspetti della merceologia tessile.