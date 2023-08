L’industria dell’Alto Milanese è in crescita ma con differenze marcate. Chi sale e chi scende

Legnano (Milano), 9 agosto 2023 – Nel secondo trimestre dell'anno l’attività manifatturiera dell'Alto Milanese si è caratterizzata ancora una volta per la sua crescita, con una differenza però per settori. La produzione industriale è infatti risultata in deciso sviluppo per il comparto moda, mentre è stata più contenuta per il meccanico e il chimico-plastico. In lieve miglioramento anche il fatturato, che è aumentato per un’impresa su tre nonostante i prezzi di vendita e il livello delle scorte di prodotti finiti siano rimasti quasi immutati. Le previsioni a breve termine sono ancora moderatamente positive.

Con riferimento ai prossimi sei mesi, circa il 33% delle aziende si attende di accrescere le vendite, dato che resta invariato rispetto alla rilevazione precedente, il 40% un mantenimento e il 28% una contrazione. In leggero calo la consistenza del portafoglio ordini, in particolare quelli esteri. La propensione a investire nel prossimo semestre riguarda il 47% delle imprese intervistate, nonostante le condizioni più restrittive di accesso al credito per il rincaro del costo del denaro. L’inflazione stenta a scendere e i tassi che si alzano frenano consumi e investimenti, mentre la fiacchezza nei mercati di sbocco ferma l’export italiano. Ancora in salita i livelli occupazionali. Nel settore meccanico secondo trimestre contraddistinto dall'incremento del fatturato per il 30% del campione, e dal grado di utilizzo degli impianti giudicato soddisfacente. In contrazione il portafoglio ordini sia interno sia estero. Le imprese del comparto si mantengono caute nei programmi a medio termine. Le aspettative a sei mesi sono buone solo per il 21% delle aziende, al di sotto della media del campione, e in diminuzione rispetto a quanto emerso nei primi tre mesi dell’anno. Nei settori Tessile-Abbigliamento e Calzaturiero la produzione industriale in marcato progresso e ordinativi moderatamente positivi con il fatturato in aumento anche per motivi stagionali. Sempre in crescita invece i costi delle materie prime impiegate nel processo produttivo, che le aziende faticano a trasferire sui listini prezzi, con conseguenti tensioni sulla marginalità. Nei settori Lavorazione Materie Plastiche e Chimico prosegue il trend favorevole per il chimico-plastico. I livelli produttivi sono risultati discreti, con gli ordini esteri in espansione, e quelli interni in piccola discesa.

Apprezzabile il grado di utilizzo degli impianti. In abbassamento i costi delle materie prime impiegate nel processo produttivo. Ottime per il 40% degli intervistati le prospettive di fatturato per il prossimo semestre. La propensione ad investire resta elevata: il 40% delle imprese del campione ha in programma nuove spese in conto capitale nei mesi a venire.