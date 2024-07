Rescaldina, il centro commerciale si allarga: arriva il via libera della Giunta per le opere di riqualificazione

Rescaldina (Milano) – Altri 25mila metri quadrati di ampliamento e quasi 10mila di questi destinati a diventare superficie dedicata alla vendita: la giunta di Rescaldina ha approvato in via definitiva il piano attuativo per l’ampliamento per il centro commerciale di via Togliatti, un piano già adottato nel corso del 2023 e poi sottoposto alla valutazione della Conferenza dei servizi.

L’ampliamento ora arrivato alla fine del percorso burocratico ha una storia che risale a quasi dieci anni fa, quando, ancora sotto insegna Auchan, era emersa la necessità di rinnovare il complesso commerciale. Allora si era iniziato a discutere anche dell’ampliamento e, strada facendo, si è arrivati infine a questa ultima definizione del progetto che ha come obiettivo, raggiunto, la necessita di garantire l’ampliamento su aree già antropizzate all’interno del comparto, mentre l’idea originale finiva per "toccare" oltre 40mila metri quadrati all’esterno dello stesso. Il progetto, dunque, prevede una possibilità di ampliamento massima pari a 25.650 metri quadri, ma allo stesso tempo riporta a destinazione agricola 41mila metri quadri di aree che avevano destinazione urbanistica commerciale.

All’interno di questo contesto, ricavato nelle aree che oggi ospitano i parcheggi per i dipendenti, troveranno spazio anche i 9mila 900 metri quadrati di superficie commerciale (erano 14.500 in precedenza). Intanto resta ancora da decidere cosa sarà degli oltre 11mila metri quadrati, sempre di commerciale, "svuotati" al primo piano dell’edificio principale del complesso commerciale all’indomani del passaggio di mano da Auchan ai nuovi operatori.