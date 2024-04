Cantalupo, alla Savarè nasce il parco fotovoltaico: pannelli green in zona industriale

Cerro Maggiore (Milano) – Un parco fotovoltaico nella zona industriale di Cantalupo vicino all’autostrada. La ditta cerrese Savarè, che opera nella produzione di collanti, usufruirà dei benefici delle normative del Pnrr per la posa dei pannelli su un’area di circa 1.500 metri quadrati.

Oggi, sabato 6 aprile dalle 10 alle 17, l’azienda ha organizzato un Open day all’interno del sito aziendale che vedrà la partecipazione anche dell’amministrazione comunale. Questo intervento energetico consentirà alla ditta di ottenere nuove certificazioni ambientali, ma soprattutto di consumare di meno. La Savarè, in via Fratelli Cervi compie nel 2024 ben un secolo di vita ed aprirà la fabbrica alla popolazione. Nei giorni scorsi ha ricevuto la visita delle classi delle scuole medie per far conoscere il modo di essere industriali "al passo con i tempi del Green". “Dal 1924 sviluppiamo tecnologie e creiamo prodotti che accompagnano e proteggono milioni di persone in tutto il mondo nei diversi momenti della loro giornata e della loro vita. In tutti gli ambiti e i mercati in cui agiamo mettiamo la qualità e l’affidabilità dei materiali e dei processi produttivi al primo posto. Conosciamo in profondità tutti gli ecosistemi produttivi che utilizzano hot-melt per lavorare in sinergia con i nostri partner, i loro fornitori e i clienti. I nostri smart adhesive sono utilizzati in diverse industrie".

Presente con uno stabilimento anche negli Stati Uniti, la Savarè vende a clienti in tutto il mondo, fra l’altro, adesivi per prodotti igienici come assorbenti e pannolini, imballaggi, il confezionamento del cibo, per il settore medicale e in diversi settori industriali. "Oggi celebriamo una tappa straordinaria nella storia di Savarè: un secolo di impegno costante, di innovazione ed eccellenza nel mondo degli adesivi industriali hotmelt. Da allora Savarè è cresciuta fino a diventare un player a livello globale, sviluppando soluzioni innovative e creando prodotti che toccano la vita di milioni di persone ogni giorno. Come azienda a conduzione familiare, il nostro viaggio attraverso questi 100 anni è stato molto più che un semplice business: è stato la creazione di un’eredità di affidabilità, sostenibilità e innovazione. Mentre ci avventuriamo nel prossimo secolo, siamo pieni di gratitudine per questi primi 100 anni ed entusiasti per il futuro. L’eredità centenaria non rappresenta soltanto il ricordo del nostro passato, ma costituisce le basi solide per un futuro fatto di innovazione, crescita sostenibile e ricerca incessante".