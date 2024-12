Welfare inclusivo ed efficace. Investimento da 33 milioni

"Questo accordo non è solo un documento: è una promessa di futuro per le nostre comunità": con queste parole Alessandro Barlocco, presidente dell’Assemblea dell’Ambito Alto Milanese e sindaco di Villa Cortese, ha celebrato l’accordo di programma 2025/2027 per l’attuazione delle politiche sociali approvato dall’Assemblea dell’Ambito, un progetto che traccia gli scenari futuri per i 22 Comuni che ne fanno parte, sotto la guida dell’azienda speciale consortile So.Le., che riguarda 250mila cittadini e prevede un investimento di 33 milioni nel triennio.

Secondo Barlocco, l’investimento "garantirà un welfare locale moderno, inclusivo ed efficace. Grazie all’impegno congiunto di istituzioni e Terzo Settore, siamo riusciti a disegnare una road map che risponde alle sfide di oggi e anticipa i bisogni di domani. Un ringraziamento speciale va ai miei colleghi sindaci per l’impegno profuso, ai referenti del Terzo Settore per il loro prezioso contributo e a tutti coloro che hanno collaborato con dedizione e visione a questo straordinario traguardo".

In occasione dell’assemblea che ha condotto all’approvazione dell’accordo triennale, un plauso particolare è stato rivolto all’Azienda Sole, rappresentata dal direttore Sergio Mazzini e dal suo team, per il coordinamento e il supporto assicurato, e all’Ufficio di Piano, che avrà il compito cruciale di trasformare le progettualità in realtà tangibili nel prossimo triennio. Il Piano di Zona 2025/2027 sarà ufficialmente presentato al pubblico in un evento speciale, "un ulteriore momento unico per condividere visioni, obiettivi e impegni con la comunità, confermando l’Ambito Alto Milanese come esempio di eccellenza nella gestione del welfare territoriale". P.G.