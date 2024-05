Una giornata speciale. La Protezione civile apre le porte delle sedi

Una giornata alla scoperta delle persone che, nel territorio del Parco del Ticino, con i loro mezzi, si dedicano per le operazioni di protezione civile. La proposta è per domenica, giorno in cui i distaccamenti operanti nel territorio del Parco apriranno le loro sedi e daranno dimostrazione delle attività che svolgono. "Distaccamenti aperti" è il nome dell’iniziativa, che si terrà dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 nelle sedi di Sesto Calende (via Bogni), Golasecca (via Matteotti), Vergiate (via Golasecca), Somma Lombardo (via Valle), Arsago Seprio (via del Tornago), Gallarate (via Aceri), Cuggiono (via Roma), Turbigo (via don Minzoni), Magenta ( Mainaga), Motta Visconti (via Ticino), Vigevano (strada dei Ronchi), Parasacco (Borgo san Siro) e Pavia (via Brusca). G.Ch.