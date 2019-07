© Riproduzione riservata

1/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 2/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 3/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 4/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 5/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 6/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 7/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 8/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 9/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 10/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 11/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 12/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 13/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 14/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 15/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 16/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 17/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 18/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 19/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 20/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 21/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 22/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 23/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 24/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 25/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 26/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 27/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 28/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 29/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 30/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 31/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 32/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 33/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 34/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 35/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 36/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 37/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 38/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 39/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 40/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 41/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 42/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 43/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 44/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 45/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 46/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 47/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 48/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 49/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia) 50/50 Rugby Sound Il Pagante e la Zarro Night (foto Roberto Garavaglia)

Legnano (Milano), 6 luglio 2019 - Probabilmente penultima serata migliore non poteva esserci per l'edizione dei record del Rugby Sound. Il festival musicale dell'isola del Castello di Legnano è diventato grande davvero e lo ha dimostrato durante tutti questi quasi dieci giorni di musica, cibo, birra, cocktail e divertimento. Una rassegna, la ventesima, che questa sera ha visto l'isola del Castello fare di nuovo il tutto esaurito. Questa volta a far registrare oltre cinquemila ingressi è stata la Zarro Night, serata dance con Il Pagante. E, forse proprio per il fatto che a pagare non è stato nessuno visto che la serata era a ingresso gratuito, già poco dopo le 23 gli ingressi sono stato chiusi e le circa mille persone in coda fuori hanno dovuto far ritorno a casa. Tutto si è comunque svolto nel migliore dei modi e, seppur con qualche momento di tensione, non ci sono stati problemi di ordine pubblico rilevanti. Anche perché le forze dell'ordine stanno svolgendo un grande lavoro sin dalla prima serata del Rugby Sound. Un Rugby Sound che non si è fatto spaventare neppure dal mini temporale che si è abbattuto su tutta la zona: l'entusiasmo non è di certo venuto meno e i numerosi presenti hanno continuato a ballare e cantare anche sotto la pioggia. La ventesima edizione del festival musicale estivo più importante di tutta la provincia, e fra i primi in tutta la Lombardia, si concluderà quindi domani sera con l'esibizione sul palco di Skin e degli Skunk Anansie. I numeri raccontano di una rassegna musicale che ha raggiunto e superato le aspettative, visto che durante l'ultima sera si sfonderà probabilmente quota quarantamila partecipanti. Insomma, la "festa del rugby" che un tempo attirava qualche migliaio di appassionati al campo di Parabiago è cresciuta, è maturata e adesso organizza, anche grazie a società come Shining Production, eventi di livello internazionale. Con tanto di possibilità di bere e mangiare grazie alla Street Food Parade e di divertirsi in totale sicurezza. Come è avvenuto proprio in questi giorni. Qualche disguido e lamentela per la musica alta fino a tardi c'è stato, ma a fronte di un affluenza di circa cinquemila persone a sera si può anche sopportare. Dopotutto è soltanto per poco meno di due settimane l'anno.