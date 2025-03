Tempo di Carnevale. Domenica speciale con la sfilata dei carri e il mercato contadino

La tradizionale sfilata dei carri per Carnevale e il “mercato contadino” mettono la frazione cerrese di Cantalupo al centro delle iniziative previste per la giornata di oggi nella zona del Legnanese. La città è pronta a riempirsi di colori: il Carnevale cerrese, infatti, si aprirà con la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie di Cantalupo, prevista per oggi a partire dalle ore 14.30. I festeggiamenti per tutta la famiglia proseguiranno poi sabato 8 marzo, in piazza Concordia, con l’iniziativa “Ma che maschera Maestro”, con cibo, maschere, musica e molto altro. Gli eventi del Carnevale cittadino sono organizzati dalla Parrocchia di San Bartolomeo e dal Comitato Carnevale Cerrese, con il patrocinio del Comune di Cerro Maggiore. In caso di maltempo, la sfilata di Cantalupo sarà rinviata all’8 marzo, mentre l’evento in piazza Concordia si terrà presso il Centro Parrocchiale Don Vittoria Branca di Cerro Maggiore.

La sfilata dei carri di Cantalupo è un evento che negli anni passati è sempre stato in grado di attirare migliaia di persone, ma a ben vedere non è sempre stato legato a eventi “positivi”: seppure involontariamente, infatti, proprio questo evento è legato a doppio filo anche con l’inizio della pandemia. Alla fine di febbraio del 2020, infatti, proprio la sfilata dei carri di cantalupo fu probabilmente il primo evento annullato (un tira e molla proseguito sino alla domenica fissata per la sfilata) per evitare assembramenti in un momento in cui l’emergenza era ancora alle prime fasi. Un ricordo, fortunatamente, ormai lontano. Ma le iniziative previste nella frazione di Cerro Maggiore non si fermano qui: sempre oggi va in scena la nuova edizione del “mercato contadino” in piazza Don Carlo Bianchi, dalle 9 alle 13 con i produttori agricoli locali e regionali dei Mercati Contadini Alto Milanese.

L’iniziativa, ideata e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore da Slow Food Legnano Aps, consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni prima domenica del mese.