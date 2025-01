Tecniche salvavita e defibrillatori. Serata con gli esperti della Cri

Il 27 gennaio prossimo nell’ex sala consiliare di via Magenta a Busto Garolfo, si terrà una serata gratuita organizzata dal Comitato Raccolta Monetine Inutili in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per insegnare alla popolazione le tecniche salvavita e l’uso corretto del defibrillatore automatico esterno. L’evento segue il successo della raccolta di 83.500 monetine di rame, per un peso totale di 2,6 quintali, che ha permesso l’acquisto di due defibrillatori da collocare in punti strategici del paese. L’iniziativa, nata dall’idea di Gaetano Di Fazio del Circolo Combattenti e Reduci, ha coinvolto il Milan Club, la Pro Loco, i commercianti locali, l’amministrazione comunale, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e la Sodalitas. Secondo Gianni Raimondi, presidente del Milan Club, la richiesta di un corso è arrivata proprio dai cittadini che hanno partecipato alla raccolta. Grazie al supporto della Croce Rossa Italiana, sarà possibile formare la comunità su manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore, strumenti che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Ogni minuto senza un intervento adeguato riduce significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha sottolineato l’importanza del progetto, definendolo un esempio concreto di come collaborazione e sinergia possano generare un impatto positivo sul territorio. L’obiettivo è costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire nei momenti di necessità. L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per imparare competenze che possono salvare vite. La partecipazione è libera e gratuita. Ch.So.