Festival della letteratura. Quattro giorni di eventi per un tuffo nella storia

Prende il via nella giornata di oggi la terza edizione del festival di letteratura storica “La storia tra le righe”, manifestazione ideata da Amanda Colombo che apre la strada anche agli eventi del programma del Palio delle Contrade cittadino. Il festival letterario, che anno dopo anno si sta imponendo come un appuntamento fisso per gli appassionati del genere, è organizzato su quattro giorni di eventi gratuiti ambientati negli spazi del Castello Visconteo, Villa Jucker (sede della Fondazione Famiglia Legnanese) e del Teatro Tirinnanzi. Già dodici tra gli eventi in programma (le iniziative in calendario superano quota 30), oltre a tutte le letture e i laboratori dedicati a bambini e ragazzi, hanno fatto registrare il tutto esaurito. È sold out, ad esempio, anche l’appuntamento che questa sera aprirà le danze: Marco Buticchi taglierà virtualmente il nastro del festival 2025 a Villa Jucker con il racconto della carriera dell’inventore Nikola Tesla "Il figlio della tempesta". Per verificare gli appuntamenti in programma e per iscriversi a quelli ancora disponibili, il sito di riferimento è lastoriatralerighe.fondazionepalio.org. P.G.