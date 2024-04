Sulle ali di Leonardo. Studenti alla scoperta dei segreti di Vergiate : "Siete il nostro futuro"

Più di 150 studenti provenienti da istituti tecnici e aeronautici hanno potuto visitare lo stabilimento di Leonardo a Vergiate. Ieri si è svolta l’edizione 2024 dell’High School Study Tour, evento rivolto alle scuole superiori delle province di Varese, Milano, Novara e Alessandria.

Leonardo, gruppo industriale internazionale tra le principali realtà mondiali nel settore aerospazio, difesa e sicurezza, ha aperto le porte di uno dei siti della divisione dedicata agli elicotteri per presentare ai ragazzi l’azienda e le opportunità lavorative che offre. Attraverso gli interventi dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti delle aree produttive di Leonardo Elicotteri gli studenti, accolti in auditorium insieme ai loro docenti, hanno scoperto le capacità tecnologiche e produttive del gruppo. "Sono trascorsi 70 anni da quando decollò da Cascina Costa il primo elicottero realizzato dalla nostra azienda. Oggi siamo qui grazie al risultato del lavoro di migliaia di colleghe e colleghi in tutto il mondo, che hanno dedicato e dedicano le loro capacità ed energie a progettare e fare volare i nostri straordinari aeromobili - ha detto ai ragazzi Francesco Rossetti, responsabile dell’area delle risorse umane di people engagement, learning & change management - il significato e il valore di questa giornata è che noi abbiamo raccolto un testimone e ve lo stiamo passando, augurandoci che molte e molti di voi diventino parte della nostra storia per costruire il nostro futuro". Significative le testimonianze di due dipendenti, Andrea Favarotto e Gennaro Di Domenico, che hanno raccontato le loro esperienze di carriera, in seguito agli studi tecnici, nei siti di Cascina Costa e Vergiate e le prospettive lavorative in Leonardo. È intervenuto anche Giovanni Toffoletto, direttore generale dell’Its Lombardo Mobilità Sostenibile, per illustrare i percorsi formativi e di inserimento al lavoro del proprio istituto. "Non c’è modo migliore per intercettare l’interesse dei giovani che devono decidere per il proprio futuro, favorendo l’incontro fra chi desidera essere protagonista del proprio futuro e la passione di chi lavora in un’azienda così importante per tutto il Paese". Quindi i ragazzi hanno potuto svolgere un tour guidato all’interno dello stabilimento di Vergiate.