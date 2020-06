Legnano (Milano), 8 giugno 2020 – La supplente saluta la scuola, non sa se tornerà il prossimo anno, e non lascia ai suoi alunni compiti per l’estate, dopo mesi così duri anche dal punto di vista dell’insegnamento, ma solo un pensiero e alcune raccomandazioni, compresa quella di guardarsi dalle “fake news” di Internet: nei diversi metodi scelti per vivere l’ultimo giorno di scuola c’è anche quello della professoressa Emilia Trovato, delle scuole medie Tosi, che ha salutato i suoi ragazzi con una lettera che è anche una professione di fede per il suo lavoro e di fiducia nei confronti delle nuove generazioni.

“Oggi ci siamo salutati in vista dell’estate. È l’ultimo giorno di scuola. Alcuni di voi salutano le scuole medie e inizieranno una nuova avventura a settembre, altri si salutano sapendo già di rivedere fra pochi mesi insegnanti e compagni - scrive l’insegnante -. Io molto probabilmente vi ho salutati per sempre. La mia vita di supplente è così, non so mai dove sarò l’anno successivo, e ogni volta salutare gli alunni sapendo di non accompagnarli più è difficile”.

Come ultimo saluto, dunque, non sceglie i compiti per le vacanze estive (ma siamo sicuri che ci saranno anche quelli…), piuttosto una serie di indicazioni valide sempre e comunque: “Non vi lascio compiti di storia o geografia. Vi voglio solo lasciare un pensiero e delle raccomandazioni – prosegue infatti la lettera, che declina in modo personale anche il mantra di Steve Jobs -. Siate sempre curiosi e affamati di informazioni. Non fermatevi al libro o alle parole dell’insegnante, approfondite, scavate, scoprite, formatevi una vostra idea e una vostra opinione. Quando l’avrete, esponetela, confrontatela con gli altri; difendete la vostra opinione quando vi sembra giusta, ma conservate sempre l’umiltà di cambiarla, qualora qualcuno vi mostri che è sbagliata”.

In questo periodo di fake news, non poteva mancare anche un riferimento al mondo di internet e dell’informazione “non controllata”: “Siate vigili e attenti con il mondo virtuale. Avete in mano uno strumento potente, internet. Ma “da un grande potere derivano grandi responsabilità”, quindi cautela e spirito critico –scrive la professoressa ai suoi alunni -. Andate sempre a verificare la fonte di quello che leggete, e non prendete tutto come la Verità: quella con la V maiuscola è difficile da trovare, soprattutto in internet. Leggete per il gusto di leggere, studiate per il gusto di studiare. Dimenticatevi dei voti, sono solo numeri, ricordatevi dei concetti. E se ancora la scuola non vi piace, trovate in essa qualcosa che vi entusiasmi e appassioni. Trovate la vostra passione e coltivatela. Questa estate e le prossime a venire ricordatevi soprattutto di divertirvi. Divertitevi sempre e vi auguro con tutto il cuore che riusciate a crescere senza invecchiare, restando dentro i ragazzini sorridenti che ho conosciuto quest’anno".