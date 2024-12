Scuola Boccaccio. Dal Governo 150mila euro

Un regalo di Natale per Cerro Maggiore: 150mila euro per la scuola di via Boccaccio. È stato approvato l’ordine del giorno collegato alla finanziaria 2025, promosso dall’onorevole Fabrizio Cecchetti (Lega). L’intervento è destinato all’efficientamento energetico. "Un regalo inaspettato che arriva al momento giusto e ci rende profondamente felici", ha dichiarato Michele Ciculi, capogruppo della lista Berra Sindaco e segretario cittadino della Lega. "Proprio nei giorni scorsi abbiamo accolto la nuova dirigente scolastica, la professoressa Annamaria Rossigno, e presentarci con questo importante contributo sarà sicuramente un motivo di orgoglio.

Queste risorse permetteranno di completare i lavori già avviati grazie a finanziamenti comunali e statali". Il vicesindaco Alessandro Provininon ha risparmiato parole di gratitudine. "Un grazie sincero all’amico Cecchetti, che in questi anni si è sempre dimostrato attento alle esigenze del nostro territorio. Da consigliere regionale e oggi come deputato, il suo impegno è tangibile". Un risultato significativo per Cerro Maggiore, che conferma ancora una volta l’importanza di politiche vicine ai cittadini e attente al futuro. "Essere pronti, con progetti appaltabili immediatamente, è la vera sfida delle amministrazioni pubbliche per non perdere importanti fonti di finanziamento e noi, in questi anni, abbiamo dimostrato di esserci – spiega il sindaco Nuccia Berra -. Certamente continueremo sulla strada dell’efficientamento energetico e delle manutenzioni strutturali per garantire servizi migliori e costi ridotti". Ch.Sor.