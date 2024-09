San Vittore Olona, non rispetto il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori: arrestato

San Vittore Olona (Milano) Non è la prima volta che accade con lo stesso soggetto, non è detto che sarà l’ultima: nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai due anziani genitori un 47enne del luogo, che poco prima si era presentato in via Battisti presso l'abitazione dei famigliari, nei confronti del quali sussisteva da tempo una misura cautelare.

Il 47enne, che ai militari è subito apparso in uno stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di alcol e stupefacenti, una volta entrato a contatto con i Carabinieri ha opposto resistenza e solo dopo qualche minuto è stato bloccato e poi condotto in caserma. L’arrestato è stato infine condotto nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Solo una decina di giorni fa il 47enne si era presentato nell’abitazione dei genitori e, una volta arrestato, aveva affermato di essere tornato a casa consapevole di non avere un posto dove dormire e convinto in questo modo di poter trascorrere la notte in cella.

Ad avvertire i carabinieri era stata la madre 74enne. L’uomo, di nazionalità italiana, nato a Cuggiono e con una lunga serie di precedenti penali per reati contro le persone e contro il patrimonio, aveva effettivamente trascorso la note in cella, era stato processato per direttissima ed era stato infine rilasciato, con la conferma del divieto di avvicinamento ai familiari. Divieto che, come evidente, non è stato rispettato neppure questa volta.