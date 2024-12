San Giorgio su Legnano, grigliata in casa a finestre chiuse: tre intossicati

San Giorgio su Legnano (Milano), 30 dicembre 2024 – Hanno improvvisato una brace per cucinare in casa, tenendo le finestre ben chiuse per non soffrire il freddo: in tre sono sono stati soccorsi per un principio di intossicazione.

L’episodio ha avuto come teatro un’abitazione di San Giorgio su Legnano, in via Gerli, dove poco dopo la mezzanotte erano presenti sei cittadini di nazionalità egiziana. I sei hanno deciso di preparare una grigliata di mezzanotte fatto sta che, preparata la brace, probabilmente per evitare di raffreddare la stanza, hanno anche deciso di tenere le finestre dell’abitazione ben chiuse, impedendo così il ricambio d’aria. Una scelta pessima perché tre dei presenti hanno presto avvertito segnali di malessere, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e tre uomini presenti nell’abitazione - di 28, 39 e 44 anni - sono stati dunque portati al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano con un principio di intossicazione da fumi.