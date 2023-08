Botte in piazza del Popolo per una bici rubata: 36enne all’ospedale

Legnano - Una rissa a Legnano per un presunto furto di una bicicletta è finita con un ferito trasportato all’ospedale di Castellanza in codice giallo. Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine due conoscenti, uno di nazionalità albanese e l’altro di nazionalità romena, sono venuti alle mani per accuse riguardanti un furto di bicicletta. Ad avere la peggio è stato l'albanese, un uomo di 36 anni, indicato dal romeno come l'autore del furto della sua bicicletta, avvenuto nei giorni scorsi

Alla reazione del sospettato è scattata l’aggressione da parte della presunta vittima del furto, alla quale ha preso parte una terza persona, non individuata dalla polizia che è intervenuta sul posto. Gli agenti del commissariato di Legnano hanno identificato i due contendenti. Il ferito è stato portato in ospedale.

Il tutto è accaduto in piazza del Popolo, un’area recentemente riqualificata, poco affollata nel pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto, con un solo bar aperto sul lato dove si trova una banca.