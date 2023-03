Questionario telefonico sulla gestione dei rifiuti

Infastiditi (quasi) quotidianamente da un telemarketing aggressivo, siamo spesso portati a chiudere rapidamente le telefonate che ci raggiungono sullo smartphone a ogni ora del giorno. In questo caso, è meglio prestare attenzione. Perché non si tratta dell’ennesima, pervasiva tecnica di vendita telefonica, bensì di un’indagine in cui possiamo esprimere la nostra opinione. E’ partita giovedì l’indagine di customer satisfaction che Aemme Linea Ambiente commissiona ogni anno, allo scopo di testare il grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto a tutti i servizi che eroga sul territorio dei 18 Comuni in cui gestisce l’igiene urbana, la raccolta rifiuti e la gestione delle piattaforme ecologiche. La società che effettua la rilevazione è la Cerved Group di San Donato Milanese. Gli operatori contatteranno telefonicamente un campione di 1200 cittadini e di 200 attività commerciali, ponendo loro una serie di domande alle quali rispondere con un voto da 0 a 10. Il questionario richiede 810 minuti di tempo. I contributi potranno condizionare le scelte aziendali, in vista di possibili miglioramenti dei servizi. S.V.