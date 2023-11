Premio “Stella Iridata” ai giovani atleti locali

A conclusione dei festeggiamenti del Centenario della vittoria di Libero Ferrario ai campionati mondiali di ciclismo su strada del 25 agosto 1923, il Consiglio Comunale ha approvato, all’unanimità, il nuovo regolamento "Stella Iridata in memoria di Libero Ferrario" che istituisce il conferimento di una medaglia d’oro a giovani atleti residenti da almeno un anno a Parabiago (o ragazzi non residenti che frequentano società sportive cittadine) che si siano distinti per meriti sportivi. "La Stella Iridata vuole ricordare le gesta sportive di Libero Ferrario e mantenerle nel tempo – spiega il sindaco Raffaele Cucchi –. In particolare la sua vittoria del 25 agosto 1923 quando, a soli 23 anni, ha indossato la maglia iridata, primo italiano a vincere i campionati del mondo di ciclismo su strada." Le società sportive dovranno segnalare entro il 25 agosto le candidature dei ragazzi Under23 che abbiamo raggiunto risultati sportivi rilevanti. Eccezione farà questo primo anno in cui il Comune premierà al massimo cinque ragazzi che negli ultimi dieci anni si sono distinti anche a livello olimpico.Ch.S.