Piste ciclabili: "Segnaletica già rovinata"

Non soltanto le linee di Bicipolitana sono oggetto di polemiche tra maggioranza e opposizione a Legnano: anche i lavori di contorno sono ora entrati nel mirino del gruppo della Lega, tanto che le due consigliere Daniela Laffusa e Carolina Toia chiederanno conto, con un’interrogazione, della segnaletica orizzontale predisposta per alcune linee e che risulta in parte già compromessa. "A luglio sono cominciati i lavori per realizzare una nuova pista ciclabile: da via Novara all’angolo con viale Sabotino, ad arrivare a via Novara all’angolo con via Ponzella, per poi continuare su un altro tratto di ciclabile già presente che conduce all’ospedale di Legnano – spiegano le due consigliere nella loro interrogazione –. Per la realizzazione della pista ciclabile sono stati disegnati dei pittogrammi: dopo soli due mesi, gli stessi risultano in pessime condizioni, tali da dover essere nuovamente realizzati e nella stessa situazione versano molte altre vie in cui sono stati disegnati pittogrammi o semplicemente linee di delimitazione dei parcheggi".

Saranno ora gli amministratori legnanesi, nella seduta consiliare del prossimo 15 novembre, a dover rispondere alle domande dell’opposizione, che chiede di sapere per quale motivo "il lavoro non è stato fatto a regola d’arte come i contratti prevedono" e quanto costerà, più in generale, effettuare la manutenzione delle piste ciclabili, "dal momento che è stato appurato che la segnaletica sulla strada ha una durata temporale molto ridotta".

Paolo Girotti