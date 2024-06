Pannelli digitali: stop al caos al parcheggio

Dalla scorsa settimana nelle vicinanze del parcheggio Matteotti/Gilardelli sono in funzione tre nuovi pannelli digitali a messaggio variabile, che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato di occupazione del parcheggio e che eviteranno in futuro alcune situazioni caotiche createsi nel recente passato: la mancanza di questa indicazione, infatti, aveva spesso e volentieri creato veri e propri ingorghi nell’area che introduce al parcheggio sul lato di via Gilardelli, dove si ammassavano le auto bloccate all’ingresso per un tardivo avviso di "tutto esaurito".

I tre nuovi pannelli digitali a messaggio variabile, che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato di occupazione del parcheggio stesso, sono stati posizionati in due casi sui lati opposti di via Matteotti e nell’ultimo, a doppia faccia, su via Gilardelli, al posto di quello esistente e spesso spento. Nel caso di posti non disponibili, i nuovi pannelli indicheranno agli automobilisti con l’ausilio d’immagini l’alternativa del vicino parcheggio Cantoni, unitamente al numero di posti liberi all’interno dello stesso; avvertiranno, inoltre, automaticamente se entrambi i parcheggi dovessero essere al completo. Con questa nuova tecnologia si potranno mostrare temporaneamente anche informazioni di servizio in caso di eventi particolari, come la Coppa Bernocchi e il Palio in primis.

La posa di queste nuove attrezzature completa la dotazione di infomobilità iniziata qualche anno fa su corso Sempione in corrispondenza delle vie Savonarola, Foscolo e Volta e risponde alla volontà di Amga e dell’amministrazione comunale Radice di agevolare la ricerca di un posto auto libero al visitatore occasionale o abituale del centro città.

Paolo Girotti