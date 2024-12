Nuovo mercato, Comune in campo: "Spazi riconfigurati e più parcheggi"

L’amministrazione è al lavoro per rinnovare il volto del mercato del centro in collaborazione con operatori e Confcommercio. Il progetto prevede una fase sperimentale per testare la riorganizzazione degli spazi. Obiettivo: rendere il mercato più compatto, riducendo gli stalli vuoti e limitando i disagi causati dalla chiusura delle strade. Il piano punta anche a preservare parte della viabilità e a liberare un maggior numero di parcheggi. Questa fase consentirà di valutare la funzionalità della riconfigurazione. "Con l’avvio della procedura – dichiara il sindaco Raffaele Cucchi – intendiamo ricercare maggiore funzionalità per rispondere alle esigenze di un mercato più dinamico e il più possibile allineato all’attuale domanda e all’offerta commerciale". Ch.Sor.