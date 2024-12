Natale dell’Eremo. Apertura al pubblico e celebrazioni

Prende avvio con gli auguri della fraternità francescana di Betania il Natale dell’Eremo di S. Caterina del Sasso che sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e nella notte del 24 dicembre con aperture straordinaria per la messa vigilare – sempre molto frequentata dai fedeli - alle ore 22.00. La Fraternità francesca di Betania è residente all’Eremo dal 2019, grazie ad un accordo fra Diocesi di Milano e Provincia di Varese, ente proprietario dell’Eremo dal 1970. L’Eremo unisce dunque i suoi aspetti culturali a quelli di fede, che emergono con ancora maggiore intensità in questo periodo dell’anno.

L’ Eremo come da tradizione sarà aperto al pubblico il 24 dicembre per la visita l’intera giornata, dalle 9.30 alle 19.00 con 2 occasioni di celebrazione: alle ore 18.00 per la messa ordinaria e alle ore 22.00 con la messa solenne animata dal coro del maestro Ballarini. Al termine della celebrazione è previsto uno scambio di auguri nella corte del Quiquio illuminata a festa, aperta a chi vive l’eremo quotidianamente – lo staff, la fraternità, i fedeli di Leggiuno etc… - ma anche di chi lo raggiunge solo per queste occasioni festive, che sarà gradito ospite per tutti.

Anche il 25 dicembre apertura per l’intera giornata: le porte aprono alle 9.30 per tutti coloro che amano vivere il Natale avvicinandosi alla bellezza del creato, che tra pareti rocciose, vegetazione, monti e acqua di certo non manca all’Eremo e all’intero lago Maggiore. Alle ore 16.00 è prevista una visita guidata (bit.ly/visiteguidateeremo) della durata di 75 minuti circa. Alle 18.00 la messa animata dalla corale S. Stefano diretta dal maestro Torre.