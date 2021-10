Legnano (Milano), 30 ottobre 2021 - Forse qualcuno pensava si trattasse di una semplice “minaccia” che non avrebbe poi avuto un seguito concreto, invece i controlli della polizia locale tra il folto pubblico del Luna park per verificare il possesso del green pass ci sono stati e ieri sera due persone sono state allontanate dall’area proprio perché sprovviste del documento. Ieri è infatti ripartito il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia e messo in campo dalla Polizia locale di Legnano con i comandi dei Comuni limitrofi, e proprio l’area del Luna park cittadino è stata al centro dell’attenzione.

Nell’arco della serata state impiegate undici pattuglie appartenenti ai comandi di Legnano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Villa Cortese, per azioni di controllo che hanno coinvolto 24 operatori. Le pattuglie sono state impegnate come di consueto in servizi di polizia stradale e sicurezza urbana: i controlli su strada hanno coinvolto oltre 200 veicoli, 40 gli alcol test effettuati e 92 le violazioni complessive al codice della strada accertate. Fra i 47 verbali, uno è stato elevato per mancata assicurazione, uno per guida in stato di ebbrezza, uno per omessa fermata all’alt imposto dagli agenti, uno per guida pericolosa, mentre e ben 40 sono state le multe per soste insidiose. Sono stati poi sequestrati due veicoli e una patente è stata ritirata.

Come anticipato l’area del Luna park è stata al centro dell’attenzione proprio per la gran quantità di persone che si riversano in questa zona nei fine settimana. Il picco delle presenze è stato registrato intorno alle 22 e 30 e gli agenti hanno anche messo in campo i controlli a campione per verificare il possesso del green pass. Il documento, infatti, non viene richiesto all’ingresso dell’area (è obbligatorio mostrarlo solo all’ingresso delle strutture del Luna park con attività di intrattenimento che si svolgono al chiuso) ma è comunque soggetto a verifiche: due persone, proprio per questo motivo, sono state allontanate dall’area di piazza primo Maggio una volta verificato che non erano in possesso del documento.