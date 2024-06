Le vittorie al primo turno. Busto Garolfo premia Rigiroli. Gilles Ielo trionfa a Rescaldina

di Christian Sormani

"Sono emozionato. I risultati sono stati altalenanti ad ogni seggio ed abbiamo oggi la fiducia dei rescaldinesi e ringrazio tutti". Gilles Ielo vince e si conferma ancora sindaco di Rescaldina con la maggioranza dei voti ribaltando di fatto i risultati delle europee: "Non siamo nuovi a queste imprese. Oggi differente rispetto alla volta scorsa. Ma questo avvalora ancora d più il risultato raggiunto. Domani verranno nominati gli assessori". A Rescaldina ha votato il 58,5% degli aventi diritto rispetto al 65,41% della precedente tornata amministrativa. Andrè Gilles Ielo ha vinto con poco più di 200 voti di vantaggio rispetto a Luca Franco Perotta con la lista "Cambia Rescaldina".

Staccatissimo Tommaso Mauro De Candia, fermo al 3%. Il leader di Vivere Rescaldina, lista appoggiata dal Pd e per la prima volta anche dal Movimento 5 stelle, ha battuto gli sfidanti e si è assicurato il secondo mandato amministrativo. Così lo sconfitto Luca Perotta: "Non è andata bene. Volevamo cambiare Rescaldina ed avevamo davvero voglia di farlo, ma i nostri concittadini hanno deciso di continuare col vecchio". A Busto Garolfo vince il candidato della lista del sindaco uscente Susassa Biondi, ovvero Giovanni Rigiroli che diventa il primo cittadino di Busto Garolfo, con la lista civica di centrosinistra ‘Busto Garolfo Paese Amico’. Rigiroli ha vinto nei confronti di Marco Binaghi sostenuto da "Centrodestro per Busto Garolfo e Olcella", Patrizia D’Elia di "Insieme per Busto" e Marcello Manno con "Paese libero". Rigiroli è assessore uscente della precedente giunta guidata dalla Biondi.

"Contavamo nel successo della lista per il buon lavoro che abbiamo fatto in questi anni - spiega il neo sindaco -. Abbiamo una lista di qualità con candidati di qualità, ma soprattutto siamo stati premiati per le proposte del programma che abbiamo presentato che a mio avviso è stato quello vincente rispetto a quanto proposto dagli altri". Sulla prossima giunta: "Abbiamo già dei progetti in itinere che stiamo portando avanti come la ex Pessina con la sua nuova rigenerazione urbana, come la scuola primaria di Olcella e tanti altri progetti che sono già in cantiere". Sulla nuova giunta il sindaco spiega: "Non ci ho ancora pensato". A Busto Garolfo ha votato il 60,58% degli aventi diritto, rispetto al 66,28% della precedente tornata amministrativa. I